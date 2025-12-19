Карты крупного белорусского банка могут не работать целый день 19 декабря

Банк совместно с Банковским процессинговым центром проводит серию технологических работ. В связи с этим могут быть кратковременные перерывы в обслуживании карт. В частности, на протяжении всего 19 декабря возможны перерывы в работе мобильного и Интернет-банкинга для физических и юридических, PWA Belinvest.