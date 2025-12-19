Карты крупного белорусского банка могут не работать целый день 19 декабря. Подробности рассказали в «Белинвестбанке».
Банк совместно с Банковским процессинговым центром проводит серию технологических работ. В связи с этим могут быть кратковременные перерывы в обслуживании карт. В частности, на протяжении всего 19 декабря возможны перерывы в работе мобильного и Интернет-банкинга для физических и юридических, PWA Belinvest.
«С 19 декабря 2025 года для держателей карточек банка станут недоступны операции взноса и выдачи наличных денежных средств через кассы банка по реквизитам карточек», — пояснили в банке.
Для выдачи наличных без карты белорусы могут воспользоваться соответствующим функционалом в банкоматах «Белинвестбанка» через мобильный банкинг или же сервис «Оплаты». Чтобы внести наличные в кассе без карты советуют воспользоваться услугой пополнения счета.
Также 19 декабря будут недоступны в банкоматах банка следующие операции: мини-выписки, оплата услуг. Их можно осуществить через мобильный и интернет-банкинг, а также в PWA Belinvest.
