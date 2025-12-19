Она ненавидела Ассоль: Как слава от «Алых парусов» стала кошмаром для красотки Вертинской

Почему Вертинский никогда не ругал дочерей.
Анастасия Александровна Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве, в гостинице «Метрополь». Её папа — знаменитый ещё в дореволюционной России поэт и шансонье Александр Вертинский, мама — Лидия Циргвава, красавица-актриса и художница грузинского происхождения. На момент рождения младшей дочери певцу было 55 лет, а его молодой жене — 21. Старшая сестра Насти, Марианна, родилась в 1943 году ещё в Шанхае, до возвращения родителей в Советский Союз.
Анастасия всегда с теплом и любовью вспоминала своё детство: оно было очень счастливым, знаменитый папа очень любил сестёр, даже посвятил им песню «Доченьки». Певец стремился, чтобы девочки были всесторонне развиты, и при этом не ругал и не наказывал их, разве что говорил, что очень расстраивается, когда они шалят или дерутся. А дрались и проказничали девчонки довольно часто.
— Чтобы он не страдал, я из последних сил держала в руках свой жуткий характер, — признавалась Анастасия Александровна.
Анастасия говорила, что у неё всегда была невероятная, даже мистическая связь с отцом. Она вспоминала, как в день самого последнего концерта Александра Вертинского в Ленинграде 21 мая 1957 года вечером в доме раздался звонок — он был какой-то неестественно резкий. И тогда 12-летняя девочка поняла, что папа умер. Всю жизнь актриса называет отца своим главным кумиром.
За что она ненавидела роль Ассоль.
В детстве Анастасия хотела стать балериной, потом переводчицей. Но когда ей было 15 лет, мама привела её на пробы к режиссёру Александру Птушко, снимавшему «Алые паруса». Настя тогда пришла на площадку в спортивном костюме, с короткой стрижкой, но ей подобрали парик, сделали фото и утвердили на главную роль Ассоль.
«Алые паруса», вышедшие в 1961 году, принесли Вертинской настоящую славу — ленту посмотрели 23 миллиона зрителей. Но сама Анастасия не очень любила ни картину, ни роль, признаваясь, что по характеру совсем не Ассоль, ждущая принца, да и чувствовала тогда себя очень неловко перед камерами — ей помогала поддержка Василия Ланового.
Ещё одна триумфальная роль Вертинской — Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия», также вышедшем в 1961 году. При поиске актрисы была дана установка, что у героини в глазах должно быть море, — и выбрали Анастасию. Ради этой работы она научилась плавать и нырять без акваланга.
Фильм «Человек-амфибия» стал лидером проката 1962 года, получил премию на фестивале фантастического кино, его посмотрели 65 миллионов зрителей. Красоту самой Вертинской стали называть инопланетной, она стала идеалом той самой девушки-мечты 60-х. Но Анастасия говорит, что смотрит на этот фильм так, как на детские фото, где есть некоторая нескладность.
К тому же первый успех стал испытанием для актрисы. Будучи интровертом по натуре, она не любила внимания к себе и толпы, её тяготила навязчивость поклонников.
— Мало того, что меня узнавали, так каждому хотелось меня потрогать. Еду на съёмки в Ленинград, и в купе вваливаются четыре человека с коньяком. Я не пью, хочу спать, а не сидеть с этими людьми, — говорила Вертинская.
Как Офелия сделала её мировой звездой.
В 1963 году Анастасия поступила в Щукинское театральное училище, где уже училась её сестра Марианна. Её сокурсниками были Никита Михалков и Николай Бурляев. Конечно, она тут же оказалась в центре всеобщего внимания, так как уже была звездой, ей пачками приходили письма. Но в первую очередь она хотела быть не «дочкой певца Вертинского», не просто красивой девушкой, а именно актрисой, поэтому и постоянно экспериментировала в работе, выходя за рамки амплуа.
Следующим громким успехом Вертинской стала Офелия в экранизации «Гамлета» с Иннокентием Смоктуновским 1964 года — роль, о которой мечтает каждая актриса. Анастасия идеально подошла по возрасту и внешним данным. Она говорила, что эта работа стала для неё и испытанием, и отличной школой актёрского мастерства. «Гамлет» получил специальный приз Венецианского кинофестиваля, о Вертинской узнали в мире и стали называть «советской Вивьен Ли».
Проклятие аристократической красоты.
«Гамлет» сделал Вертинскую одной из популярнейших актрис. Анастасия сыграла княгиню Лизу Болконскую в киноэпопее «Война и мир», сумев придать по сути эпизодической роли полноту чувств и многоплановость. В 1967 году она исполнила Кити Щербацкую в экранизации «Анны Карениной» Александра Зархи, ставшей классической. Успех имел и фильм Георгия Данелии «Не горюй!», действие которого происходит в Грузии. Как признавался сам режиссёр, он позвал Вертинскую на роль не потому, что её мама грузинка, а из-за изящества и аристократизма.
Вертинская сыграла множество ярких ролей в «Современнике», а впоследствии во МХАТе: в её багаже — Раневская («Вишнёвый сад»), Нина Заречная («Чайка»), Елена Андреевна («Дядя Ваня»), Эльмира («Тартюф»), но одной из любимейших работ актриса называет Оливию в «Двенадцатой ночи».
— Я обожаю этот спектакль. Для актёра играть комедию — огромное удовольствие, да и самим проектом все были увлечены, — рассказывала Анастасия Александровна. А критики писали, что именно в роли Оливии Вертинская раскрыла свой комедийный дар и показала, что этот жанр — полностью её.
Но несмотря на успехи, Вертинская далеко не всегда ощущала себя реализованной. Порой она даже специально рисовала себе веснушки, стриглась под горшок, запихивала в нос вату, чтобы выглядеть «проще». К тому же в кино тогда были более востребованы образы простых девушек, а это не очень укладывалось в типаж Вертинской. В 1971 году она сыграла в фильме-притче «Тень», а в следующий раз появилась на экране только в 1978 году, отвергнув до этого несколько киносценариев. Актриса объясняла это тем, что не хотела играть «сталеварш и общественных работников».
В 1978 году Анастасия сыграла избалованную красавицу Мону в экранизации пьесы «Безымянная звезда» — и эту работу также считала одной из любимых. Режиссёр Михаил Козаков дал ей и другим актёрам фактически полную свободу — и все справились буквально за месяц.
— В этой роли есть всё: и лирическое начало, и драматическое, и комедийное, теперь таких ролей нет, больше всего люблю Мону, потому что она пришлась на мой зрелый период, когда я была сформировавшейся актрисой, — делилась Вертинская.
Далее она сыграла Джемму в сериале «Овод» и в фильме «Кража» по пьесе Джека Лондона, где её партнёром снова стал Смоктуновский.
Почему она сбежала из Оксфорда.
В 1989 году Вертинской предложили преподавать актёрское мастерство в Оксфордском университете — и следующие 12 лет она с перерывами работала за рубежом. Актриса вела мастер-класс и в парижском театре «Комеди франсэз», и в швейцарской «Школе европейского кино». Но Анастасия Александровна отмечала, что хоть европейские студенты и преданы искусству, но она не смогла полностью посвятить себя работе с ними, к тому же плохо себя чувствует, если долго находится вне дома.
Как в 50 лет она обошла молодых соперниц.
В 1994 году Анастасия Александровна снялась в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», обойдя на пробах Анну Самохину, Веру Сотникову и Елену Майорову, хотя ей тогда было почти 50 лет, а героине по книге — 28. Отмечалось, что её приняли именно из-за аристократизма, стати, внутренней силы и колдовской харизмы.
Вертинская, как всегда, работала с полной отдачей. Она снималась без дублёрши во всех сценах, включая самую опасную — сцену полёта над Москвой. Съёмки шли в четыре утра на уровне третьего этажа, актрису привязали тросами к вертолёту, а шесть каскадёров держали её за ноги.
Фильм зрители смогли увидеть только в 2011 году из-за разногласий по авторским правам, и он остался в тени из-за экранизации Владимира Бортко 2005 года. Тем не менее Вертинская по-прежнему называет роль Маргариты одной из своих любимых.
В 1999 году Анастасия Александровна исполнила роль атаманши в фильме «Бременские музыканты». Пела за неё Лариса Долина, но Вертинская тоже осталась очень довольна работой.
«Семейная жизнь — не для меня». Признание Вертинской.
В 1966 году Анастасия Вертинская вышла замуж за Никиту Михалкова, своего однокурсника, к тому времени у них уже родился сын Степан. Молодые люди очень любили друг друга, но два амбициозных характера не смогли ужиться вместе, да и Вертинская не хотела быть в тени супруга, и спустя три года пара рассталась, но у них получилось сохранить добрые отношения.
Согласно официальной биографии, Вертинская была замужем за музыкантом Александром Градским с 1976 по 1978 год, но сама актриса не считает этот союз браком и утверждает, что у неё был только один муж — Никита Михалков, и отрицает слухи о своих якобы четырёх супругах. Она призналась в долгом романе с Олегом Ефремовым, но отметила, что с ним тоже было довольно трудно, да и вообще семейная жизнь — не для неё.
У Анастасии Вертинской четыре внука и два правнука, она часто общается с сестрой Марианной. Актриса серьёзно увлекается кулинарией и даже помогла своему сыну-ресторатору разработать меню. Главным своим делом считает восстановление и сохранение наследия отца. А в кино и театр Анастасия Александровна больше не идёт и говорит, что очень этому рада. «Это вечное изматывающее актёрское беспокойство наконец оставило меня», — говорит она.