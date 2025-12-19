Она ненавидела Ассоль: Как слава от «Алых парусов» стала кошмаром для красотки Вертинской

Но несмотря на успехи, Вертинская далеко не всегда ощущала себя реализованной. Порой она даже специально рисовала себе веснушки, стриглась под горшок, запихивала в нос вату, чтобы выглядеть «проще». К тому же в кино тогда были более востребованы образы простых девушек, а это не очень укладывалось в типаж Вертинской. В 1971 году она сыграла в фильме-притче «Тень», а в следующий раз появилась на экране только в 1978 году, отвергнув до этого несколько киносценариев. Актриса объясняла это тем, что не хотела играть «сталеварш и общественных работников».