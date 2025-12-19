Три вуза Ростовской области вошли в рейтинг университетов стран БРИКС

Три вуза Ростовской области вошли во второй выпуск рейтинга университетов стран БРИКС от Московского международного рейтинга «Три миссии университета». В список попали 750 университетов из 20 государств, включая 169 российских учебных заведений, следует из информации на сайте рейтинга.
Южный федеральный университет занял позицию во второй сотне и вошел в группу 126−150. Донской государственный технический университет (ДГТУ) расположился в группе 301−350, а Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) — в группе 351−400.
Лидерами рейтинга в 2025 году стали Пекинский университет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, который поднялся на третье место, сместив призера прошлого года — Университет Цинхуа.
В топ-100, помимо китайских и российских вузов, вошли университеты еще десяти стран, включая Индию, ЮАР, Таиланд, Бразилию, Малайзию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Беларусь, ОАЭ и Египет.
