Врачи Владивостока спасли жизни недоношенных двойняшек из Артёма

Уникальных двойняшек, рождение которых этой осенью стало настоящим ЧП, выписали домой в Приморье. Первый из братьев родился прямо в школе Артема, где работает их мама, а второго уже приняли врачи в больнице. После этого детей перевезли во Владивосток для выхаживания, сообщила пресс-служба детского здравоохранения Приморья.
«При поступлении один из мальчиков весил 1500 граммов, другой — 1330 гр. Более полутора месяцев мы выхаживали младенцев, сначала кормили их через зонд маминым грудным молоком. Это очень важно, что было грудное молоко — самый ценный продукт для новорожденных», — приводит пресс-служба слова заведующей отделением новорожденных и недоношенных детей Краевой детской клинической больницы № 1 Ларисы Ремезковой.
Малышей доставили в специализированный неонатальный центр КДКБ № 1 сразу после рождения. Здесь за их здоровьем круглосуточно следили специалисты. Оба ребенка значительно прибавили в весе за время пребывания в больнице: первый мальчик набрал 1200 граммов, второй — 1320.
Долгожданная выписка стала праздником для всей семьи. Забрать малышей из Владивостока в Артем приехали близкие. Дома новорожденных уже ждал пятилетний старший брат.
Сейчас состояние детей удовлетворительное, дальнейшее наблюдение будет осуществлять участковый педиатр.
Напомним, что у жительницы Артема начались стремительные роды. Первый ребенок родился до приезда скорой помощи. Врачи Перинатального центра спасли жизни мамы и малышей.