Врачи Владивостока спасли жизни недоношенных двойняшек из Артёма

Уникальных двойняшек, рождение которых этой осенью стало настоящим ЧП, выписали домой в Приморье. Первый из братьев родился прямо в школе Артема, где работает их мама, а второго уже приняли врачи в больнице. После этого детей перевезли во Владивосток для выхаживания, сообщила пресс-служба детского здравоохранения Приморья.