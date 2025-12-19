Ричмонд
Макрон хочет, чтобы Европа возобновила диалог с Путиным

Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Я считаю, что в наших интересах найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии, — сказал президент.

По его словам, европейским странам в ближайшие недели необходимо найти формат и способы для восстановления такого диалога, передает Bloomberg.

17 декабря президент России Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками». В Европейском союзе обсуждают возможные последствия недавних высказываний президента России Владимира Путина в адрес некоторых европейских политиков. Как сообщил немецкий телеканал Welt, ряд представителей ЕС выразили обеспокоенность после того, как российский лидер публично назвал их «подсвинками».

В рамках своего выступления президент России также заявил, что сейчас в Европе «нет цивилизации», на сегодняшний день там сплошная «деградация». Он отметил, что после распада СССР России казалось, что она вольется в так называемую «цивилизованную семью» Запада.