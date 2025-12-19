В Новосибирске очищено более 1 тысячи километров дорог и тротуаров от снега

За сутки дорожные службы вывезли более 28 тысяч кубометров снега, из которых 24 тысячи кубометров были удалены с помощью роторной техники. Для обработки улично-дорожной сети использовано 853 тонны противогололёдных материалов. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.