В Новосибирске очищено более 1 тысячи километров дорог и тротуаров от снега

За сутки дорожные службы вывезли более 28 тысяч кубометров снега, из которых 24 тысячи кубометров были удалены с помощью роторной техники. Для обработки улично-дорожной сети использовано 853 тонны противогололёдных материалов. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
В уборке города задействованы 735 единиц спецтехники и 346 человек, работающих вручную. Среди основных мероприятий — очистка более 260 парковок, 324 пешеходных переходов и 547 остановок общественного транспорта. Также были очищены 136 лестниц и 4 сквера, а 1 994 км тротуаров и дорог прошли подметание.
Специалисты активно продолжают работу по борьбе с гололёдом и обеспечению безопасности на дорогах, обрабатывая противогололёдными материалами 987 км дорожной сети и выполняя грейдирование 332 км.
Сегодня в первую смену на уборку городских улиц вышли 316 машин спецтехники. Работы проходят на таких крупных магистралях, как Красный проспект, Октябрьская магистраль, Морской проспект, а также на других ключевых улицах, включая Владимировскую, Нарымскую и Жуковского.
Ожидается, что работы будут продолжаться до полного очищения всех улиц и дорог города.