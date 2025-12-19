Обнародована неожиданная версия происхождения сына Джона Траволты

Имя внучки Элвиса Пресли оказалось в эпицентре громкого судебного разбирательства. Согласно материалам иска, попавшим в распоряжение западных СМИ, актриса Райли Кио могла быть биологической матерью младшего сына Джона Траволты и его покойной супруги Келли Престон.
Поводом для появления этой версии стал судебный конфликт между Присциллой Пресли и ее бывшими деловыми партнерами. В документах, представленных в суд, фигурируют утверждения, основанные на информации, полученной от третьих лиц. Возможным источником этих сведений называют Майкла Локвуда — экс-супруга Лизы Мари Пресли, матери Райли Кио, пишет Daily Mail.
В материалах дела говорится, что Кио якобы передала свои яйцеклетки Келли Престон. В ноябре 2010 года у семьи Траволта родился сын Бенджамин, которому сейчас 15 лет. В случае подтверждения изложенной версии подросток формально окажется правнуком Элвиса Пресли.
Истцы указывают, что к донорству яйцеклеток супруги прибегли после смерти старшего сына Джетта, скончавшегося в 2009 году. Также утверждается, что Келли Престон не могла самостоятельно забеременеть и выносить ребенка, из-за чего рассматривались различные медицинские варианты.
В документах отдельно отмечено, что изначально семья якобы планировала использовать яйцеклетки Лизы Мари Пресли. От этой идеи, по версии истцов, отказались из-за проблем со здоровьем и предполагаемой зависимости Лизы Мари от опиоидных препаратов.
Также в иске упоминается возможное вознаграждение Райли Кио за участие в донорской программе. Речь идет об автомобиле Jaguar и выплате в размере от 10 тыс. до 20 тыс. долларов. В материалах фигурируют рукописные заметки и переписка, где Бенджамин назван правнуком Присциллы Пресли, при этом подчеркивается, что беременность вынашивала именно Келли Престон.
Представители Джона Траволты и Райли Кио от комментариев воздержались. Авторы иска заявляют, что озвученные обстоятельства являются лишь частью более масштабного конфликта, связанного с нарушением контрактов и деловых договоренностей.
Скандал развивается на фоне затяжных споров вокруг наследства семьи Пресли. После смерти Лизы Мари Пресли в январе 2023 года начались судебные разбирательства между ее матерью Присциллой и дочерью Райли Кио. Присцилла добивалась признания недействительными документов, согласно которым внучка получила контроль над наследием Элвиса Пресли.
Позднее бывшие партнеры Присциллы Пресли обвинили ее в мошенничестве и нарушении контрактов, потребовав компенсацию не менее 50 млн долларов. В исковых материалах также фигурировали утверждения о поспешных решениях в день госпитализации Лизы Мари, что вызвало широкий общественный резонанс.
Адвокат Присциллы Пресли назвал претензии беспочвенными и указал, что Райли Кио полностью поддерживает свою бабушку.
