Обнародована неожиданная версия происхождения сына Джона Траволты

Также в иске упоминается возможное вознаграждение Райли Кио за участие в донорской программе. Речь идет об автомобиле Jaguar и выплате в размере от 10 тыс. до 20 тыс. долларов. В материалах фигурируют рукописные заметки и переписка, где Бенджамин назван правнуком Присциллы Пресли, при этом подчеркивается, что беременность вынашивала именно Келли Престон.