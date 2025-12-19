Пять рейсов задержали в аэропорту Омска утром 19 декабря

Пассажирам, столкнувшимся с задержкой рейса, рекомендуется сохранять посадочные талоны и документы, подтверждающие время ожидания. В случае задержки свыше двух часов авиакомпания по закону обязана обеспечить питание, а при длительной задержке — гостиницу и трансфер. Кроме того, пассажиры могут подать заявление на компенсацию в течение шести месяцев через службу поддержки перевозчика или через суд.