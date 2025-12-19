Пять рейсов задержали в аэропорту Омска утром 19 декабря

Утром 19 декабря аэропорт Омска зафиксировал задержки сразу пяти внутренних рейсов. По данным табло вылетов, все рейсы в итоге отправились по назначению, однако с опозданием.
Рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург вылетел в 06:02 вместо 05:22. Самолет «Аэрофлота» в Москву (Шереметьево) задержался на 40 минут — отправился в 06:20. Рейс S7 Airlines в Домодедово вылетел в 07:07 при расписании на 06:25. Авиакомпания «Икар» в Казань отправилась в 07:00 вместо 06:45. Завершил утреннюю волну рейс «Победы» в Шереметьево — вылетел в 07:55 при плановом времени 07:05.
Максимальная задержка составила 50 минут. Причины опозданий официально не уточняются, однако подобные сбои в декабре нередко связаны с погодными условиями, загруженностью воздушного пространства или техническими процедурами.
Пассажирам, столкнувшимся с задержкой рейса, рекомендуется сохранять посадочные талоны и документы, подтверждающие время ожидания. В случае задержки свыше двух часов авиакомпания по закону обязана обеспечить питание, а при длительной задержке — гостиницу и трансфер. Кроме того, пассажиры могут подать заявление на компенсацию в течение шести месяцев через службу поддержки перевозчика или через суд.
