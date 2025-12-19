Выяснилось, что в российской школе выявили очаг туберкулеза

По имеющимся данным, все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. У одного из школьников диагностирована открытая форма туберкулеза. Его лечение началось еще в конце прошлого года, в период первичного выявления и диагностики инфекции. Распространения заболевания, по текущей оценке, не зафиксировано, передает РЕН ТВ.