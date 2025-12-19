Выяснилось, что в российской школе выявили очаг туберкулеза

В одной из школ Новосибирска зафиксирован очаг туберкулеза. Заболевание подтвердилось у шести детей, информация об этом стала известна на фоне продолжающихся санитарных проверок.
По имеющимся данным, все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. У одного из школьников диагностирована открытая форма туберкулеза. Его лечение началось еще в конце прошлого года, в период первичного выявления и диагностики инфекции. Распространения заболевания, по текущей оценке, не зафиксировано, передает РЕН ТВ.
После обнаружения очага санитарные службы начали масштабное обследование контактных лиц. Проверки охватывают не только учеников, но и их родителей, родственников, а также сотрудников учебного заведения. Круг обследуемых продолжает расширяться.
В рамках профилактических мер медики проверяют даже тех работников школы, которые уволились около года назад. Такие действия предпринимаются для исключения возможных невыявленных цепочек заражения и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
