Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в российской школе выявили очаг туберкулеза

В одной из школ Новосибирска зафиксирован очаг туберкулеза.

В одной из школ Новосибирска зафиксирован очаг туберкулеза. Заболевание подтвердилось у шести детей, информация об этом стала известна на фоне продолжающихся санитарных проверок.

По имеющимся данным, все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. У одного из школьников диагностирована открытая форма туберкулеза. Его лечение началось еще в конце прошлого года, в период первичного выявления и диагностики инфекции. Распространения заболевания, по текущей оценке, не зафиксировано, передает РЕН ТВ.

После обнаружения очага санитарные службы начали масштабное обследование контактных лиц. Проверки охватывают не только учеников, но и их родителей, родственников, а также сотрудников учебного заведения. Круг обследуемых продолжает расширяться.

В рамках профилактических мер медики проверяют даже тех работников школы, которые уволились около года назад. Такие действия предпринимаются для исключения возможных невыявленных цепочек заражения и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Читайте также: Стало известно, сколько денег выделит Евросоюз Киеву без российских активов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше