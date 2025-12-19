Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивостокская скорая за неделю выезжала на вызовы более трех тысяч раз

Среди основных причин — несчастные случаи, проблемы с сердцем и сосудами, а также ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю сотрудники Станции скорой медицинской помощи Владивостока выполнили 3042 вызова. Из них 621 случай был экстренным, когда жизни пациента угрожала реальная опасность. Еще 2421 вызов был классифицирован как неотложный. В 352 случаях медики приехали по адресу, но помощь не потребовалась — пациенты либо отказались от нее, либо не оказались на месте.

Специалисты чаще всего выезжали на несчастные случаи — таких было 182. Серьезное число вызовов связано с острыми нарушениями здоровья: зарегистрировано 71 случай проблем с мозговым кровообращением и 60 — с острым коронарным синдромом. Медики также помогли 21 пострадавшему в дорожных авариях и приняли 15 родов.

Экстренная помощь требуется при состояниях, напрямую угрожающих жизни: нарушениях дыхания и кровообращения, сильной боли, травмах, отравлениях, опасных кровотечениях и угрозе прерывания беременности. Неотложная помощь оказывается при резком ухудшении здоровья или обострении хронических болезней, если явной угрозы для жизни нет.