Владивостокская скорая за неделю выезжала на вызовы более трех тысяч раз

За прошедшую неделю сотрудники Станции скорой медицинской помощи Владивостока выполнили 3042 вызова. Из них 621 случай был экстренным, когда жизни пациента угрожала реальная опасность. Еще 2421 вызов был классифицирован как неотложный. В 352 случаях медики приехали по адресу, но помощь не потребовалась — пациенты либо отказались от нее, либо не оказались на месте.