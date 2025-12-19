Ричмонд
+14°
слабый дождь
В Омской области водитель ВАЗ-2115 спровоцировал массовое ДТП

В Омском районе произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей.

Источник: Om1 Омск

В четверг, 18 декабря, около 17:30 в Омском районе произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. По данным Госавтоинспекции, 56-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу на первом километре дороги, ведущей в село Пушкино, и столкнулся с двумя другими автомобилями — Toyota, за рулём которой находилась 45-летняя женщина, и Kia, управлявшей 44-летним мужчиной.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota, сам водитель ВАЗ-2115 и два его пассажира — мужчины 58 и 53 лет. Все они получили травмы и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.