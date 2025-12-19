Экс-вице-мэра Владивостока Наталью Соколову снова отправили в СИЗО по новому делу о земле

Напомним, бывший заместитель главы Владивостока Наталья Соколова была задержана в декабре 2022 года в рамках расследования уголовного дела о выдаче земли под застройку в дальневосточной столице. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период времени с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица Департамента земельных и имущественных отношений Приморья предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату земельный участок площадью 11 410 кв.м. При этом, плата за земельный участок была явно несоразмерна площади расположенных на нем объектов капитального строительства — 13 капитальных гаражей общей площадью 260 кв.м. В результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57, 8 млн рублей. Кроме того, выявлен аналогичный эпизод преступной деятельности должностных лиц, совершенный в период с декабря 2015 по январь 2022 года. В указанном эпизоде действиями должностных лиц причинен ущерб в размере свыше 20,1 млн рублей.