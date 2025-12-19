Экс-вице-мэра Владивостока Наталью Соколову снова отправили в СИЗО по новому делу о земле

Бывший первый вице-мэр Владивостока и экс-руководитель департамента земельных и имущественных отношений Приморья Наталья Соколова снова оказалась в следственном изоляторе. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по новому уголовному делу о незаконном отчуждении двух земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.
«С учетом позиции прокуратуры края обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.
Основанием для нового ареста Натальи Соколовой послужили два эпизода незаконного отчуждения городской земли в 2016 году. По данным следствия, в обоих случаях была применена одна и та же схема, причинившая ущерб бюджету Владивостока в сумме 28,5 млн рублей.
Первый эпизод связан с земельным участком площадью 2400 квадратных метров на улице Фонвизина. Используя своё служебное положение, Соколова незаконно передала его в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» по льготной цене, составлявшей лишь 5% от кадастровой стоимости. При этом площадь переданного кооперативу участка в 25 раз превышала площадь фактически занимаемых им капитальных гаражей.
Выкупная цена составила чуть более 650 тысяч рублей при реальной стоимости земли свыше 13 млн рублей. Уже в октябре 2017 года кооператив перепродал этот участок застройщику за 260 млн рублей.
Второй эпизод, реализованный по аналогичной схеме, касается участка на улице Нерчинской площадью 4218 квадратных метров. Его также незаконно отчудили по заниженной стоимости, что в итоге привело к появлению на этом месте жилого дома «Высота».
Параллельные судебные процессы и иски.
Пока в отношении Соколовой избирается мера пресечения по новому делу, прокуратура уже ведёт активную работу по взысканию ущерба по этим эпизодам через суды. Прокурор Фрунзенского района Владивостока предъявил иск о взыскании неосновательного обогащения к недобросовестным приобретателям участка на Фонвизина. Требуемая к возврату в бюджет сумма — около 12,5 млн рублей.
Что касается участка на Нерчинской, то здесь Уссурийский районный суд в ноябре 2025 года уже частично удовлетворил аналогичные исковые требования прокурора, взыскав более 15,5 млн рублей. Однако в удовлетворении требований к одному из ответчиков было отказано, и на эту часть решения подано апелляционное представление, которое сейчас находится на рассмотрении.
Отдельно прокуратура контролирует ход расследования в отношении членов кооператива «Свет-1». В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
«В настоящее время в отношении бывшей чиновницы Советским районным судом г. Владивостока слушается уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и двух преступлений по п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — уточняется в сообщении прокуратуры.
История дела.
Напомним, бывший заместитель главы Владивостока Наталья Соколова была задержана в декабре 2022 года в рамках расследования уголовного дела о выдаче земли под застройку в дальневосточной столице. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период времени с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица Департамента земельных и имущественных отношений Приморья предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату земельный участок площадью 11 410 кв.м. При этом, плата за земельный участок была явно несоразмерна площади расположенных на нем объектов капитального строительства — 13 капитальных гаражей общей площадью 260 кв.м. В результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57, 8 млн рублей. Кроме того, выявлен аналогичный эпизод преступной деятельности должностных лиц, совершенный в период с декабря 2015 по январь 2022 года. В указанном эпизоде действиями должностных лиц причинен ущерб в размере свыше 20,1 млн рублей.
В декабре 2022 года Фрунзенский районный суд отправил в СИЗО бывшего первого вице-мэра Владивостока, а ранее директора Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталью Соколову. Позже суд добавил ей еще 3 месяца пребывания в следственном изоляторе.
В сентябре 2023 года расследование было завершено, фигурантка и ее защитник ознакомились с материалами уголовного дела. Соколова обвинялась в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом расследование иных эпизодов преступной деятельности в отношении Натальи Соколовой продолжилось.
Кроме того, новый эпизод, связанный с земельными махинациями на улице Спортивной, появился в деле бывшего первого вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой. По версии следствия, группа предпринимателей возвела самовольные постройки «Гранд» и «Союз» и организовала незаконный сбор арендных платежей с коммерсантов, не имея соответствующих прав на земельные участки. Среди четырёх фигурантов члены так называемой «Трифоновской банды». Наталье Соколовой продлили арест до 9 февраля. А следователи СКР предъявили обвинение экс-директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края — превышение должностных полномочий при сдаче аренды участка на улице Спортивной.
Окончательное обвинение было предъявлено Наталье Соколовой в апреле 2024 года. Ей грозит статья о превышении должностных полномочий при передаче в аренду земельного участка в районе «Рынка на Спортивной», занижении выкупной стоимости земельного участка в районе сопки Шошина и получении взятки от предпринимателя.
Уголовное дело Натальи Соколовой во взяточничестве и превышении полномочий начали рассматривать в Советском районном суде Владивостока в мае 2024 года. Предварительное слушание в силу закона проходило в закрытом режиме.