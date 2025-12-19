Опубликована программа большого праздника на «Зелёном острове» в Омске

В субботу, 20 декабря, в 17:00 на «Зелёном острове» состоится открытие зимнего сезона в Омске. Организаторы анонсировали запуск первого зимнего кинотеатра на открытом воздухе с тёплой зоной, зимний батут, большую деревянную горку, светящиеся арт-объекты и почту Деда Мороза с помощниками-гномами. Посмотреть можно будет также на ледовое шоу и огромную светящуюся Луну. Афишу мероприятия опубликовали в телеграм-канале парка «Вокруг света».
Праздник будет идти сразу на двух площадках:
На Главной сцене (с 17:00):
17:00 — Диджей, танцевальные игры и массовый флешмоб; 17:10 — Розыгрыш призов; 17:20 — Файер-шоу; 17:30 — Выход Деда Мороза, торжественное зажжение гигантской Луны и старт «КосмоЗаморозных игр».
На катке «Вокруг света» и в медиарубке (с 17:00):
17:00 — Музыкальный сет от OLE DJ и ведущего Александра Прохожаева; 18:00 — Театрализованное шоу «Сон Вселенной» с песочной анимацией и проекциями; 18:30 — Концерт группы Grand Band.