Опубликована программа большого праздника на «Зелёном острове» в Омске

В субботу, 20 декабря, в 17:00 на «Зелёном острове» состоится открытие зимнего сезона в Омске. Организаторы анонсировали запуск первого зимнего кинотеатра на открытом воздухе с тёплой зоной, зимний батут, большую деревянную горку, светящиеся арт-объекты и почту Деда Мороза с помощниками-гномами. Посмотреть можно будет также на ледовое шоу и огромную светящуюся Луну. Афишу мероприятия опубликовали в телеграм-канале парка «Вокруг света».