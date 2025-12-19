В Ростовской области привили диких животных от бешенства

В охотугодьях Ростовской области завершили плановую вакцинацию диких плотоядных животных от бешенства. Об этом сообщили в Telegram-канале Минприроды Ростовской области.
— Специалисты области держат на постоянном контроле мероприятия по противодействию распространению этого вируса, — рассказала министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.
По данным ведомства, за весенний и осенний периоды 2025 года в донских угодьях разложили более миллиона доз вакцины «Рабистав».
Ее раскладывают в виде приманки. Это брикет из съедобных для животных продуктов, внутри — капсула с препаратом. Когда зверь съедает приманку, он получает дозу вакцины, и иммунитет к бешенству формируется примерно на 12 месяцев.
В Минприроды напомнили, что бешенство опасно и для людей — чаще всего вирус передается при укусах зараженных животных и считается неизлечимым. Ведомство также рекомендует охотникам и владельцам охотничьих собак заранее прививаться от бешенства.
