Новосибирца с открытой формой туберкулеза принудительно госпитализировали

В Доволенском районе Новосибирской области судебные приставы 52-летнего местного жителя с открытой формой туберкулеза принудительно госпитализировали в противотуберкулезный диспансер № 2 в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе районного ГУФССП России.
— Мужчина, ранее сбежавший из больницы, скрывался от судебных приставов. Попытки застать его по месту жительства не увенчались успехом, и его объявили в исполнительный розыск, — уточнили в пресс-службе.
Местные жители и сотрудники районных организаций помогли выяснить, что мужчина жил в селе, работал на стройке и посещал общественные места. А недавно он вернулся в родное село. К нему домой нагрянули судебные приставы и медбрат. Пациента удалось найти в шкафу, где он прятался.
Мужчину увезли в противотуберкулезный диспансер. Теперь судебные приставы будут следить за тем, чтобы новосибирец завершил лечение. Если он вновь сбежит из больницы, то к нему будут применены меры административного воздействия.