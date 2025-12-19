Новосибирца с открытой формой туберкулеза принудительно госпитализировали

Местные жители и сотрудники районных организаций помогли выяснить, что мужчина жил в селе, работал на стройке и посещал общественные места. А недавно он вернулся в родное село. К нему домой нагрянули судебные приставы и медбрат. Пациента удалось найти в шкафу, где он прятался.