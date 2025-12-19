Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети сожгли Снегурочку на площади в Тогучине под Новосибирском

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленных на площади, вандалов быстро нашли.

Источник: Аргументы и факты

Вандалы уничтожили новогоднее убранство в Тогучине, сожгав фигурку Снегурочки. Местные жители сообщили о происшествии в социальных сетях, отметив, что школьники, пришедшие на площадь, разрушили праздничное украшение, которое было частью новогодней композиции с ёлкой, Дедом Морозом и светящимся подарком. Об этом пишет Горсайт.

Администрация города подготовила для жителей сюрприз в виде нарядной ёлки и праздничных персонажей, но радость от новогоднего убранства оказалась недолгой. «Дети просто сожгли Снегурочку», — поделилась местная жительница.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленных на площади, вандалов быстро нашли. В настоящее время полиция работает с ними и их родителями. Горожане требуют, чтобы семьи виновников возместили ущерб, причинённый городскому бюджету.