Дети сожгли Снегурочку на площади в Тогучине под Новосибирском

Вандалы уничтожили новогоднее убранство в Тогучине, сожгав фигурку Снегурочки. Местные жители сообщили о происшествии в социальных сетях, отметив, что школьники, пришедшие на площадь, разрушили праздничное украшение, которое было частью новогодней композиции с ёлкой, Дедом Морозом и светящимся подарком. Об этом пишет Горсайт.