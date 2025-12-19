Дети сожгли Снегурочку на площади в Тогучине под Новосибирском

Вандалы уничтожили новогоднее убранство в Тогучине, сожгав фигурку Снегурочки. Местные жители сообщили о происшествии в социальных сетях, отметив, что школьники, пришедшие на площадь, разрушили праздничное украшение, которое было частью новогодней композиции с ёлкой, Дедом Морозом и светящимся подарком. Об этом пишет Горсайт.
Администрация города подготовила для жителей сюрприз в виде нарядной ёлки и праздничных персонажей, но радость от новогоднего убранства оказалась недолгой. «Дети просто сожгли Снегурочку», — поделилась местная жительница.
Благодаря камерам видеонаблюдения, установленных на площади, вандалов быстро нашли. В настоящее время полиция работает с ними и их родителями. Горожане требуют, чтобы семьи виновников возместили ущерб, причинённый городскому бюджету.