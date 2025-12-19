Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минувшей ночью в Омской области ломали челюсть и сокрушали ребра

Информацией о драчливых приключениях омичей поделились в суточной сводке омские полицейские.

Источник: Комсомольская правда

Сломанная челюсть и переломанные ребра стали результатом «культурного» отдыха омичей за минувшие сутки. Криминальной информацией поделились в омской полиции.

В ОМВД России по Нижнеомскому району возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. В деревне Слободка повздорили местный 30-летний житель и 45-летний гость из села Нижняя Омка. Результатом общения стали переломы ребер у более молодого оппонента. Его поместили в больницу, а ранее судимы обидчик молодого человека, задержан сотрудниками полиции.

Так же бурно прошла встреча двух молодых людей в Калачинском районе. В месное отделение полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении 22-летнего жителя поселка Индейка — врачи диагностировали ему перелом нижней челюсти. Участковый уполномоченный полиции установил, что телесные повреждения молодому человеку причинил 18-летний знакомый. Ранее несудимый подозреваемый задержан, ведутся следственные действия.