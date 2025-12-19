Минувшей ночью в Омской области ломали челюсть и сокрушали ребра

В ОМВД России по Нижнеомскому району возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. В деревне Слободка повздорили местный 30-летний житель и 45-летний гость из села Нижняя Омка. Результатом общения стали переломы ребер у более молодого оппонента. Его поместили в больницу, а ранее судимы обидчик молодого человека, задержан сотрудниками полиции.