Минувшей ночью в Омской области ломали челюсть и сокрушали ребра

Сломанная челюсть и переломанные ребра стали результатом «культурного» отдыха омичей за минувшие сутки. Криминальной информацией поделились в омской полиции.
В ОМВД России по Нижнеомскому району возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. В деревне Слободка повздорили местный 30-летний житель и 45-летний гость из села Нижняя Омка. Результатом общения стали переломы ребер у более молодого оппонента. Его поместили в больницу, а ранее судимы обидчик молодого человека, задержан сотрудниками полиции.
Так же бурно прошла встреча двух молодых людей в Калачинском районе. В месное отделение полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении 22-летнего жителя поселка Индейка — врачи диагностировали ему перелом нижней челюсти. Участковый уполномоченный полиции установил, что телесные повреждения молодому человеку причинил 18-летний знакомый. Ранее несудимый подозреваемый задержан, ведутся следственные действия.