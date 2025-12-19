«Было неловко подслушивать»: В США раскрыли, что обсуждали Трамп и Эпштейн по телефону

Президент США Дональд Трамп и скандальный американский финансист, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера, Джеффри Эпштейн, регулярно обсуждали по телефону непристойные темы. Об этом со ссылкой на бывших сотрудников Эпштейна сообщает New York Times.
Так, одна из ассистенток припомнила, как финансист в конце рабочего дня, когда все уходили домой, проверял на месте ли она, а потом ставил телефон на громкую связь и общался с Трампом.
«Она сказала, что мистеру Трампу, казалось, нравилось угощать мистера Эпштейна историями о своих сексуальных подвигах. А мистер Эпштейн, казалось, получал удовольствие от того, как неловко ей было это подслушивать», — отмечает издание.
Также, пересказывая рассказ сотрудницы, журналисты пишут, что отношения Трампа и Эпштейна строились на зависти и презрении. Так, финансист якобы с раздражением заявлял, что Дональд Трамп постоянно просит у него самолет из-за нехватки денег.
Ранее в США обнародовали архивные письма осужденного за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна. В своих посланиях он крайне негативно отзывался о Дональде Трампе, называя его чрезвычайно опасным человеком.
Демпартия США продолжает использовать дело Эпштейна в политической борьбе с Дональдом Трампом. Недавно партийцы публиковали в соцсети X письма Джеффри Эпштейна, в которых подтверждается, что Дональд Трамп якобы знал о его преступлениях против несовершеннолетних. Письма были предоставлены душеприказчиками Эпштейна и содержат информацию о его деятельности и контактах с Трампом.