«Было неловко подслушивать»: В США раскрыли, что обсуждали Трамп и Эпштейн по телефону

Демпартия США продолжает использовать дело Эпштейна в политической борьбе с Дональдом Трампом. Недавно партийцы публиковали в соцсети X письма Джеффри Эпштейна, в которых подтверждается, что Дональд Трамп якобы знал о его преступлениях против несовершеннолетних. Письма были предоставлены душеприказчиками Эпштейна и содержат информацию о его деятельности и контактах с Трампом.