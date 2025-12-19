Ричмонд
Жители дома в Гомеле сказали, как произошел взрыв — колотились окна и стены

Жильцы дома в Гомеле сообщили, как произошел взрыв и заколотились стены.

Источник: Комсомольская правда

Жители дома в Гомеле сказали, как произошел взрыв — колотились окна и стены. Жильцы дома рассказали БелТА некоторые детали случившегося.

Напомним, что 17 декабря случилось обрушение перекрытий двух этажей из-за вспышки газа в доме, разложенном по улице Косырева. МЧС обнародовали подробности случившегося. Жильцы дома рассказали некоторые детали случившегося.

— Как говорила соседка, около часа она только уложила внучку на дневной сон. А потом произошел такой «выбух». Окна колотились и стены. Она сразу и не поняла, что произошло, — сообщил гомельчанин Виктор.

Жительница многоэтажки, расположенной напротив, в момент случившегося находилась дома. Женщина рассказывает, что смотрела телевизор, но потом случился взрыв:

— Был очень сильный взрыв, наш десятиэтажный дом, казалось, будто содрогнулся — такой силы он был. Конечно, испугалась. Выглянула из одного балкона, из другого — люди спокойно ходили по улице.

Ранее МЧС заявило, что живых людей под завалами многоэтажки в Гомеле не обнаружили.