Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 19 декабря 2025:
1. Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.
2. Лучше без красной икры на новогоднем столе: Специалисты уточняют, почему деликатес, который не доступен многим гражданам Молдовы, может быть опасен для здоровья.
3. Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.
4. Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.
5. В Италии задержали гражданина Молдовы во время покупки дома: Он жил по фальшивым документам, а его 15 лет разыскивали за изнасилование несовершеннолетней.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.
От избирателей, живущих тут, в Молдове, ничего не зависит (далее…).
Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.
У людей появляется масса каких-то совершенно чужих контактов незнакомых пользователей (далее…).
В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.
Педагогам долго придется ждать повышения зарплат (далее…).