Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости в Молдове на 19 декабря 2025: Авиаудар по мосту в Маяках — КПП на границе Молдовы и Украины закрыты; жителей Молдовы просят обойтись без красной икры на новогоднем столе; почему ПАС в

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 19 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 19 декабря 2025:

1. Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.

2. Лучше без красной икры на новогоднем столе: Специалисты уточняют, почему деликатес, который не доступен многим гражданам Молдовы, может быть опасен для здоровья.

3. Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.

4. Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.

5. В Италии задержали гражданина Молдовы во время покупки дома: Он жил по фальшивым документам, а его 15 лет разыскивали за изнасилование несовершеннолетней.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.

От избирателей, живущих тут, в Молдове, ничего не зависит (далее…).

Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.

У людей появляется масса каких-то совершенно чужих контактов незнакомых пользователей (далее…).

В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.

Педагогам долго придется ждать повышения зарплат (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше