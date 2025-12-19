Чиновники рассказали, как будет работать система экостикеров для автомобилей

Отметим, что такие популярные модели как Cobalt, Lacetti, Nexia и Spark имеют как минимум стандарт Евро-2 в азиатской спецификации. Экспортные версии могут иметь ещё более высокий класс. Проверить экологическую категорию можно в техпаспорте автомобиля или на наклейке на стойке двери. Таким образом, эти автомобили попадают в «чистую» категорию и смогут спокойно передвигаться без ограничений.