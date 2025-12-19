Ричмонд
Чиновники рассказали, как будет работать система экостикеров для автомобилей

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). В будущем году в Узбекистане начнётся выдача экологических стикеров для автомобилей. На фоне распространяющихся слухов о том, что владельцы бюджетных автомобилей UzAuto Motors якобы столкнутся с проблемами, Комитет по экологии дал подробные разъяснения о механизме внедрения системы и правилах присвоения экокатегорий.

Источник: Vaib.Uz

Как определяется экологическая категория?

Будет три типа стикеров:

▪️Зелёный — «чистый» экологический уровень.

▪️Жёлтый — «средний».

▪️Красный — «вредный».

Категория транспортного средства будет устанавливаться на основе экологического класса автомобиля (стандарт «Евро»), подтверждённого производителем. Если таких данных нет, автомобиль пройдёт диагностическое обследование. Проверки будут проводить специальные экологические операторы при МВД, а вся информация внесётся в единую электронную систему «Учёт автотранспортных средств».

Классификация по стандартам «Евро».

Транспортные средства на бензине и газе:

▪️ «Евро-2» и выше — чистая категория (зелёный стикер);

▪️ «Евро-0» и «Евро-1» — средняя категория (жёлтый стикер).

Транспортные средства с дизельным двигателем:

▪️ «Евро-4» и выше — чистая категория;

▪️ «Евро-3» — средняя;

▪️ «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» — вредная категория (красный стикер).

Гибридные автомобили и авто до 3 лет автоматически относятся к чистой категории.

А что с бюджетными автомобилями UzAuto Motors?

Отметим, что такие популярные модели как Cobalt, Lacetti, Nexia и Spark имеют как минимум стандарт Евро-2 в азиатской спецификации. Экспортные версии могут иметь ещё более высокий класс. Проверить экологическую категорию можно в техпаспорте автомобиля или на наклейке на стойке двери. Таким образом, эти автомобили попадают в «чистую» категорию и смогут спокойно передвигаться без ограничений.

Где и как выдаётся экостикер?

Для уже эксплуатируемых авто стикер оформляется по заявлению владельца бесплатно. При регистрации или перерегистрации авто экостикер также выдаётся бесплатно. Его размещают с внутренней стороны лобового стекла в нижнем правом углу.

Экостикеры выдаются без ограничения срока действия, но их нужно переоформлять при смене владельца, госномера, замене стекла, повреждении или утере стикера.

Владелец может бесплатно пройти повторную диагностику раз в год для повышения категории, последующие проверки будут платными (1 БРВ).

Кого система экостикеров не коснётся?

Система не распространяется на транзитный транспорт, автомобили, находящиеся в стране временно (до 90 дней), электромобили, электромотоциклы, мотоциклы, скутеры, мопеды, трициклы, оперативный и спецтранспорт, общественный транспорт (кроме такси и маршруток), сельхозтехнику и авто со знаком «Лицо с инвалидностью».