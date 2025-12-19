В Алматы зажгли главную новогоднюю елку

Главная ель стоит на площади Абая перед Дворцом Республики, высота — 22 метра. Для ее оформления использовали более 7 километров новогодних гирлянд, а также яркие декоративные элементы, крупные и мелкие елочные шары. Украсили ель тематические новогодние игрушки и световые инсталляции.