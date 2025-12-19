Ричмонд
В Алматы зажгли главную новогоднюю елку

Высота главного символа Нового года — 22 метра.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. В Алматы зажгли новогодние ели, огни на символе Нового года засияли одновременно во всех восьми районах мегаполиса.

Главная ель стоит на площади Абая перед Дворцом Республики, высота — 22 метра. Для ее оформления использовали более 7 километров новогодних гирлянд, а также яркие декоративные элементы, крупные и мелкие елочные шары. Украсили ель тематические новогодние игрушки и световые инсталляции.

Помимо церемонии зажжения главное елки в центре Алматы состоялось праздничное шоу, на котором выступили звезды казахстанской эстрады. Перед зрителями танцевали сказочные персонажи и творческие коллективы города.

Еще одним главным акцентом программы стал сценический фейерверк, который гармонично дополнил световое шоу и усилил праздничное настроение.

19 декабря ели зажгут в Астане, помимо самой церемонии зажжения главного украшения Нового года организаторы обещают красочное шоу дронов и концерт.