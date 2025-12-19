В Таганроге ранее судимого мужчину отправили в колонию за кражу в продуктовом

По данным прокуратуры, в июле 2025 года мужчина находился в торговом зале магазине, сложил в рюкзак товарно-материальные ценности, не оплатил их и прошел через зону кассового обслуживания. После этого он скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.