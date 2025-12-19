В Таганроге ранее судимого мужчину отправили в колонию за кражу в продуктовом

Таганрогский городской суд вынес приговор 33-летнему местному жителю с непогашенной судимостью за умышленное тяжкое преступление, который открыто похитил продукты из продуктового магазина на сумму более восьми тысяч рублей. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
— С учетом позиции государственного обвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, в июле 2025 года мужчина находился в торговом зале магазине, сложил в рюкзак товарно-материальные ценности, не оплатил их и прошел через зону кассового обслуживания. После этого он скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.
Мужчину признали виновным за грабеж.
