В Таганроге ранее судимого мужчину отправили в колонию за кражу в продуктовом

Таганрожец с непогашенной судимостью открыто украл продукты в магазине.

Источник: Комсомольская правда

Таганрогский городской суд вынес приговор 33-летнему местному жителю с непогашенной судимостью за умышленное тяжкое преступление, который открыто похитил продукты из продуктового магазина на сумму более восьми тысяч рублей. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

— С учетом позиции государственного обвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, в июле 2025 года мужчина находился в торговом зале магазине, сложил в рюкзак товарно-материальные ценности, не оплатил их и прошел через зону кассового обслуживания. После этого он скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Мужчину признали виновным за грабеж.

