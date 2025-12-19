Премьер Бельгии Вевер: ЕС не намерен возвращать РФ замороженные активы

— Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину российские активы, — цитирует Вевера ТАСС.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что для возвращения РФ активов потребуется специальное решение саммита ЕС. По ее словам, европейские страны не вернут блокированные активы России, пока она не выплатит репарации Украине.
Однако в СМИ появилась информация, что страны Евросоюза опасаются ответных мер России на бессрочную заморозку 210 миллиардов евро российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине. Отмечается, что бельгийские власти опасаются, что основным объектом возможных ответных шагов станет депозитарий Euroclear.
12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной блокировке суверенных активов РФ. Совет Европейского союза в заявлении о заморозке российских активов сообщил, что данное решение принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.