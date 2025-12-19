Ричмонд
Премьер Бельгии Вевер: ЕС не намерен возвращать РФ замороженные активы

Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее замороженные активы. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

— Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину российские активы, — цитирует Вевера ТАСС.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что для возвращения РФ активов потребуется специальное решение саммита ЕС. По ее словам, европейские страны не вернут блокированные активы России, пока она не выплатит репарации Украине.

Однако в СМИ появилась информация, что страны Евросоюза опасаются ответных мер России на бессрочную заморозку 210 миллиардов евро российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине. Отмечается, что бельгийские власти опасаются, что основным объектом возможных ответных шагов станет депозитарий Euroclear.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной блокировке суверенных активов РФ. Совет Европейского союза в заявлении о заморозке российских активов сообщил, что данное решение принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.

