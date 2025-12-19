Эксперты налоговой службы Узбекистана встретились с коллегами по СНГ — подробности

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Эксперты налоговой службы Узбекистана встретились с коллегами по СНГ на очередном заседании Рабочей группы по международному сотрудничеству и обмену информацией Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
«В заседании под председательством Российской Федерации приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
Представитель Исполкома СНГ рассказала собравшимся о работе по проекту межправительственного Протокола о внесении изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования от 2 ноября 2018 года.
Данный документ регламентирует расширение реквизитного состава обмена информацией в части добавления нового объекта обмена — информации о долевом участии юридических и физических лиц одного государства — участника Протокола в уставном фонде (капитале) юридического лица другого государства — участника Протокола. Его планируют подписать на заседании Совета глав правительств СНГ осенью 2026-го.
Стороны обсудили:
итоги состоявшегося в 2025 году обмена информацией в электронном виде между налоговыми службами государств-участников СНГ;
план работы и график проведения заседаний Рабочей группы на 2026 год.