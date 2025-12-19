Стало известно, с какой погодой Москва войдет в Новый год

Конец декабря в российской столице пройдет под знаком устойчивых морозов и снегопадов. Москвичей ждет классическая зимняя погода, которая сохранится вплоть до новогодней ночи.
По предварительным прогнозам, отрицательные температуры в Москве и Центральной России продержатся до самого конца месяца. В ближайшие дни ожидаются снегопады, в результате которых высота снежного покрова может достигнуть 4−7 см, пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Существенных оттепелей синоптики не прогнозируют. Температурный фон будет оставаться ниже нуля, формируя устойчивые зимние условия на улицах города.
Таким образом, Новый год жители столицы встретят с морозом и снегом — без погодных сюрпризов, но с привычной для конца декабря атмосферой.
