Стало известно, с какой погодой Москва войдет в Новый год

По предварительным прогнозам, отрицательные температуры в Москве и Центральной России продержатся до самого конца месяца. В ближайшие дни ожидаются снегопады, в результате которых высота снежного покрова может достигнуть 4−7 см, пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.