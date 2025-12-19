Какой будет погода в Омске на Новый Год: прогноз синоптиков

По информации сервиса «Яндекс. Погода», 31 декабря днем температура опустится до −12 градусов. В новогоднюю ночь похолодает еще сильнее: столбики термометров покажут около — 14 градусов холода. При этом снегопада не ожидается.
Более суровый прогноз приводят синоптики в «Гисметео». По их данным, 31 декабря днем ожидается — 15 градусов, а в ночные часы температура может опуститься до −17 градусов.
В тоже время в праздничную неделю, с 29 декабря по 4 января, в городе будет довольно снежно.
Напомним, что в Иркутской области бушует циклон, который принес снегопады. Это стало причиной множества ДТП. Губернатор Игорь Кобзев уже дал ряд поручений, которые позволят улучшить ситуацию.