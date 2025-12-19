Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой будет погода в Омске на Новый Год: прогноз синоптиков

ОМСК, 19 декабря, ФедералПресс. До Нового года осталось меньше двух недель и синоптики озвучили предварительные прогнозы на зимние праздники.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 88% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Аргументы и факты

По информации сервиса «Яндекс. Погода», 31 декабря днем температура опустится до −12 градусов. В новогоднюю ночь похолодает еще сильнее: столбики термометров покажут около — 14 градусов холода. При этом снегопада не ожидается.

Более суровый прогноз приводят синоптики в «Гисметео». По их данным, 31 декабря днем ожидается — 15 градусов, а в ночные часы температура может опуститься до −17 градусов.

В тоже время в праздничную неделю, с 29 декабря по 4 января, в городе будет довольно снежно.

Напомним, что в Иркутской области бушует циклон, который принес снегопады. Это стало причиной множества ДТП. Губернатор Игорь Кобзев уже дал ряд поручений, которые позволят улучшить ситуацию.