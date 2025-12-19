От мокрого снега до сильных морозов: Башкирию ждут температурные качели

В предстоящие выходные Башкирия попадет под влияние большого циклона, который придет на Южный Урал с северо-запада России. Как сообщают синоптики Башгидромета, это вызовет резкие контрасты в погоде и значительные колебания температуры.
В пятницу регион окажется в теплой части этого вихря. Это принесет ухудшение погоды: снег, местами мокрый снег, гололедные явления. На проводах и деревьях возможно образование снежных налипаний, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. Температура днем поднимется до 0…-5 градусов.
Однако в субботу, когда центр циклона сместится к Северному Казахстану, в его тыловой части на Башкирию обрушатся морозы. Особенно холодно будет на севере республики: ночью столбики термометров могут опуститься до −15…-20 градусов, а при прояснениях и до −25. Днем здесь будет −13…-18. В южных районах морозы окажутся немного слабее: от −8 до −13 градусов. Интенсивность осадков в субботу снизится.
В воскресенье снегопады возобновятся с новой силой. Ночь еще будет очень морозной — до −18…-23, местами до −28, но в течение дня температура начнет стремительно повышаться до −3…-8 градусов.
Синоптики также добавили, что в начале следующей недели в регионе установится аномально теплая для этого времени года погода. Так, температура будет на 4−8 градусов выше климатической нормы, но снег продолжит идти.
