От мокрого снега до сильных морозов: Башкирию ждут температурные качели

Однако в субботу, когда центр циклона сместится к Северному Казахстану, в его тыловой части на Башкирию обрушатся морозы. Особенно холодно будет на севере республики: ночью столбики термометров могут опуститься до −15…-20 градусов, а при прояснениях и до −25. Днем здесь будет −13…-18. В южных районах морозы окажутся немного слабее: от −8 до −13 градусов. Интенсивность осадков в субботу снизится.