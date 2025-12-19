Тишковец: москвичи встретят Новый год с бодрящим морозом и снегом

Жители Москвы и Центральной России встретят Новый год «с бодрящими морозцами и снегом до 9 см», сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По предварительным прогнозам, “минусовые” температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады, снежный покров может подрасти до 4−7 см, а Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящими морозцами и снегом до 9 см», — говорится в его публикации.
По его информации, уже на следующей неделе в Москву и Московскую область придут морозы до −14 градусов.
Синоптик Шувалов ранее отмечал, что до конца текущей недели в Москве сохранится пасмурная и влажная погода с температурами около нуля и без существенных осадков. По оценкам специалистов, устойчивого снежного покрова в столице до конца недели не ожидалось.