Скончалась легендарный омский судья Татьяна Косарева

В Омске на 87-м году жизни скончалась Татьяна Михайловна Косарева — старейший судья Куйбышевского районного суда в отставке, Заслуженный юрист РСФСР. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента по Омской области.
Татьяна Михайловна посвятила судебной системе почти полвека. Ее трудовая биография началась в 1957 году, когда она устроилась секретарем судебного заседания в Омский областной суд. С 1968 года и до выхода на почетную отставку в 1994 году она работала судьей Куйбышевского районного суда.
Косарева имела первый квалификационный класс и глубокие знания как в гражданском, так и в уголовном праве. Коллеги отмечали ее беспристрастность, высокую правовую культуру и человеческое отношение к участникам процессов. За укрепление законности и многолетнюю безупречную службу в 1989 году ей присвоили звание «Заслуженный юрист РСФСР».
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования семье Татьяны Михайловны.