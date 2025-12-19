Скончалась легендарный омский судья Татьяна Косарева

Татьяна Михайловна посвятила судебной системе почти полвека. Ее трудовая биография началась в 1957 году, когда она устроилась секретарем судебного заседания в Омский областной суд. С 1968 года и до выхода на почетную отставку в 1994 году она работала судьей Куйбышевского районного суда.