В Пензе нашли способ изготовления анальгетиков из новых лекарственных растений

По данным ведомства, в университете много лет работают над поиском новых источников лекарственного растительного сырья. Научная группа ПГУ обнаружила и доказала наличие уникальных свойств в травах дурнишника обыкновенного и буквицы лекарственной. В этих травах содержатся полифенольные соединения — флавоноиды, благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам их широко используют для создания различных лекарств. В ПГУ впервые смогли доказать наличие этих веществ в дурнишнике обыкновенном, хотя раньше это травянистое растение не использовали для производства анальгетиков.