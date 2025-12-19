Эксперт сказала белорусам, как выбрать хорошую картошку с помощью теста с ногтем. Подробности пишет sb.by.
Белорусам советуют для варки выбирать картофель с красной кожурой, так как он лучше держит форму, а для пюре — картошку с белой мякотью. Для зимнего хранения лучше всего подойдут среднеспелые, а также поздние сорта. Что касается ранних, то они с тонкой кожурой и быстро теряют вкус.
Специалист отмечает, что самая вкусная картошка вырастает на песчаных почвах. Как правило, она крахмалистая, ароматная, рыхлая. Чтобы убедить в качестве, белорусы могут провести рукой по поверхности клубня и ощутить песчинки.
Также белорусы могут простым способом узнать, не перекормили ли картофель удобрениями. Для этого нужно поцарапать клубень. Если ноготь легко в него входит, а их образовавшегося надреза вытекает жидкость, то лучше его не покупать.
Ранее ученый назвал самые популярные и урожайные сорта картошки в Беларуси.
Кроме того, белорусский ученый назвал правила хранения картошки.
А еще белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка.
Кстати, ученый заявил, что белорусы ленятся чистить картофель.