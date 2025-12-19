Эксперт сказала белорусам, как выбрать хорошую картошку с помощью теста с ногтем

Белорусам советуют для варки выбирать картофель с красной кожурой, так как он лучше держит форму, а для пюре — картошку с белой мякотью. Для зимнего хранения лучше всего подойдут среднеспелые, а также поздние сорта. Что касается ранних, то они с тонкой кожурой и быстро теряют вкус.