Выяснилось, на каких условиях метро Петербурга хотят довести до Пулково

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на федеральное софинансирование проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением линии до «Экспофорума». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, в городском бюджете уже предусмотрено около 200 млрд рублей на развитие метрополитена в ближайшие три года. При этом власти считают, что темпы строительства можно ускорить. Для этого, как подчеркнул губернатор, создана необходимая инфраструктурная и проектная база, однако реализация масштабного направления в сторону аэропорта возможна только при участии федерального центра.
Беглов отметил, что потребность в продлении метро продиктована возросшей ролью Петербурга. Город, по его словам, выполняет сразу несколько столичных функций, включая проведение международных форумов. В течение года в Северной столице проходит более 20 крупных мероприятий мирового уровня.
Дополнительную нагрузку на транспортную систему создает развитие Пушкинского района, где планируется строительство двух Технологических долин, а также расширение мощностей аэропорта Пулково. Губернатор подчеркнул, что воздушная гавань уже приблизилась к пределу пропускной способности, тогда как туристический поток в город продолжает расти.
Продление Кировско-Выборгской линии метро в сторону Пулково и «Экспофорума», по оценке городских властей, позволит не только ускорить реализацию инфраструктурных проектов, но и привлечь порядка 1,5 трлн рублей частных инвестиций. Эти средства предполагается направить на развитие южной планировочной зоны Санкт-Петербурга.
