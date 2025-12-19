Выяснилось, на каких условиях метро Петербурга хотят довести до Пулково

По его словам, в городском бюджете уже предусмотрено около 200 млрд рублей на развитие метрополитена в ближайшие три года. При этом власти считают, что темпы строительства можно ускорить. Для этого, как подчеркнул губернатор, создана необходимая инфраструктурная и проектная база, однако реализация масштабного направления в сторону аэропорта возможна только при участии федерального центра.