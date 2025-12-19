В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП часть районов осталась без воды

По информации предприятия, воды нет в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, а также на улице Содружества на участке от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. В микрорайон Левенцовский вода подается с пониженным давлением.