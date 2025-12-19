В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП часть районов осталась без воды

В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП оказались обесточены прямые и резервные линии электроснабжения нескольких водопроводных и канализационных насосных станций. Теперь часть города временно останется без водоснабжение. Об этом предупредил Ростовводоканал.
По информации предприятия, воды нет в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, а также на улице Содружества на участке от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. В микрорайон Левенцовский вода подается с пониженным давлением.
Как уточнили в Ростовводоканале, после устранения аварии на внешних электросетях насосные станции запустят и начнут заполнять систему. Ситуация находится на контроле у руководства предприятия.
Круглосуточный контакт-центр Ростовводоканала — 283 17 17.
