В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП часть районов осталась без воды

Ростовводоканал предупредил об отключении воды в частях города.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП оказались обесточены прямые и резервные линии электроснабжения нескольких водопроводных и канализационных насосных станций. Теперь часть города временно останется без водоснабжение. Об этом предупредил Ростовводоканал.

По информации предприятия, воды нет в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, а также на улице Содружества на участке от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. В микрорайон Левенцовский вода подается с пониженным давлением.

Как уточнили в Ростовводоканале, после устранения аварии на внешних электросетях насосные станции запустят и начнут заполнять систему. Ситуация находится на контроле у руководства предприятия.

Круглосуточный контакт-центр Ростовводоканала — 283 17 17.

