Марафон длиною в жизнь: как астанчанин к своему 78-летию пробежал полмира

«В деревне всегда хватало работы, поэтому к нагрузкам я привык с детства. В училище тоже не отлынивал. Физическая подготовка там была на высоком уровне, даже госэкзамен по ней сдавали. Мои однокурсники не любили бег на три километра, а для меня это было в радость. Я всегда участвовал в соревнованиях, где требовалась выносливость. К бегу был готов и физически, и морально. После выхода в запас в 1994 году мне впервые разрешили выезд за границу. До этого служба в ракетных войсках не позволяла. С этого момента я начал участвовать в международных стартах среди ветеранов и завоевывать медали». Марат Балтабаев.