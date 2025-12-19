Жительница Омской области нашла управу на соседей после потопа и пожара

Тогда судебный пристав-исполнитель применил комплекс принудительных мер. В отношении семейной пары были вынесены постановления о временном ограничении на выезд за границу, запрете на регистрационные действия с их имуществом — автомобилем, земельным участком и двумя домами — и обращении взыскания на их доходы. Кроме того, за пропуск срока добровольного исполнения с них был взыскан исполнительский сбор.