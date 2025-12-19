Жительница Омской области нашла управу на соседей после потопа и пожара

В Тюкалинске Омской области судебные приставы помогли взыскать с виновников пожара крупную сумму в пользу пострадавшей соседки. Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области, взыскание составило 330 тысяч рублей — эту сумму семейная пара должна была выплатить в счет возмещения материального ущерба.
Конфликт возник после того, как в одном из частных двухквартирных домов города произошел пожар. Как установила проверка, его причиной стало возгорание в металлической печи и дымовой трубе бани, которую затопила соседка. В результате огонь полностью уничтожил дом виновников, а соседняя квартира, которую недавно приобрела жительница Тюкалинска, серьезно пострадала, уточнили приставы. Внутри была испорчена новая мебель и бытовая техника.
Суд частично удовлетворил иск пострадавшей и обязал соседей выплатить компенсацию. После того как исполнительный лист поступил в Тюкалинское районное отделение судебных приставов, специалисты начали работу. Как пояснили в ведомстве, должников уведомили о необходимости добровольно погасить долг, однако они проигнорировали это требование.
Тогда судебный пристав-исполнитель применил комплекс принудительных мер. В отношении семейной пары были вынесены постановления о временном ограничении на выезд за границу, запрете на регистрационные действия с их имуществом — автомобилем, земельным участком и двумя домами — и обращении взыскания на их доходы. Кроме того, за пропуск срока добровольного исполнения с них был взыскан исполнительский сбор.
Как заявили в УФССП России по Омской области, задолженность перед пострадавшей жительницей была полностью погашена, а исполнительное производство — окончено.