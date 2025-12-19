Ричмонд
«Барыс» во второй раз в сезоне одолел московское «Динамо»

В следующем матче 21 декабря казахстанский коллектив примет на домашнем льду «Сочи».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. Во втором матче выездной серии «Барыс» встречался с московским «Динамо».

Тренерский штаб астанчан не стал менять заявку после победы в Екатеринбурге.

Счет в матче был открыт на исходе 28-й минуты, когда Даниил Пыленков наказал гостей за третье подряд удаление. «Барыс» ответил довольно быстро. Кирилл Савицкий пасом из-за ворот вывел на бросок Динмухамеда Кайыржана. И если с его броском Максим Моторыгин справился, то последовавшее от Ансара Шайхмедденова добивание стало результативным.

Заключительная треть осталась за астанчанами, которые очень бережно подошли к реализации своих моментов. Сначала Семён Симонов поставил точку в размашистой контратаке. Затем Иэн Маккошен неотразимо зарядил от синей линии.

А еще через 10 минут Динмухамед Кайыржан после выверенного паса Алихана Омирбекова реализовал лишнего. Шайба Никиты Гусева в большинстве незадолго до финальной сирены уже ничего не исправила.

21 декабря казахстанский коллектив примет на домашнем льду «Сочи».

