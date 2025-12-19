«Барыс» во второй раз в сезоне одолел московское «Динамо»

Счет в матче был открыт на исходе 28-й минуты, когда Даниил Пыленков наказал гостей за третье подряд удаление. «Барыс» ответил довольно быстро. Кирилл Савицкий пасом из-за ворот вывел на бросок Динмухамеда Кайыржана. И если с его броском Максим Моторыгин справился, то последовавшее от Ансара Шайхмедденова добивание стало результативным.