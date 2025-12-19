Хищение средств на ремонт дома культуры расследуют в Жетысу

По данным агентства, в 2020 году «Отдел внутренней политики Ескельдинского района» заключил с подрядной организацией договор на капитальный ремонт объекта на сумму Т753 млн. По условиям соглашения работы должны были быть завершены в декабре 2021 года, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.