Хищение средств на ремонт дома культуры расследуют в Жетысу

Талдыкорган. 19 декабря. КазТАГ — В области Жетысу расследуют хищение средств, выделенных на капитальный ремонт дома культуры в селе Бактыбай, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по области Жетысу проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в 2020 году «Отдел внутренней политики Ескельдинского района» заключил с подрядной организацией договор на капитальный ремонт объекта на сумму Т753 млн. По условиям соглашения работы должны были быть завершены в декабре 2021 года, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

В ходе следствия установлено, что часть работ, ранее принятых и оплаченных по актам, фактически не была выполнена.

В результате причиненный государству ущерб превысил Т212 млн. На имущество подозреваемых наложены ограничительные меры.

«Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — заключили в АФМ.