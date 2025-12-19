Аукцион на застройку под Омском признан несостоявшимся

Аукцион на право заключить договор о комплексном развитии территории вблизи села Пушкино Омского района признан несостоявшимся. Об этом сообщили на сайте ПАО «ДОМ.РФ».
Торги, запланированные на 19 декабря, должны были определить застройщика для создания нового микрорайона с многоквартирными домами средней этажности. Однако ни одна компания не подала заявку на участие. Комиссия досрочно прекратила процедуру.
На аукцион выставлялись 24 земельных участка общей площадью 31,6 гектара. Начальная цена контракта составляла 29,9 миллиона рублей, шаг снижения — 898 тысяч рублей. Участки предполагалось сдать в аренду на 12 лет.
