Беглов назвал способ быстрее продлить метро к Пулково в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается строительство метрополитена. Подземка будет продлена в том числе до аэропорта Пулково и Экспофорума.
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии проекта на 78-м телеканале. Город, по его словам, должен выполнять столичные функции, так что продолжение метрополитена является как само собой разумеющимся.
Так, в Санкт-Петербурге проводятся крупнейшие международные экспофорумы. Количество мероприятий продолжает с каждым годом расти. Сейчас в городе на Неве проходит более 20 форумов мирового уровня.
Также нужно развивать южную часть Петербурга. В Пушкинском районе идет строительство двух Технологических долин, а Пулково уже приблизился к пределу своей пропускной способности. Поток туристов тем временем не уменьшается — гостей в Северную столицу приезжает все больше.
При получении федерального финансирования работы по расширению петербургского метрополитена могут идти быстрее, отметил градоначальник. Городские власти посчитали, что расширение Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта и Экспофорума может привлечь около 1,5 триллиона рублей внебюджетных средств.