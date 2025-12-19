Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов назвал способ быстрее продлить метро к Пулково в Петербурге

Губернатор надеется, что город получит финансовую поддержку для развития проекта подземного транспорта Северной столицы.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге продолжается строительство метрополитена. Подземка будет продлена в том числе до аэропорта Пулково и Экспофорума.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии проекта на 78-м телеканале. Город, по его словам, должен выполнять столичные функции, так что продолжение метрополитена является как само собой разумеющимся.

Так, в Санкт-Петербурге проводятся крупнейшие международные экспофорумы. Количество мероприятий продолжает с каждым годом расти. Сейчас в городе на Неве проходит более 20 форумов мирового уровня.

Также нужно развивать южную часть Петербурга. В Пушкинском районе идет строительство двух Технологических долин, а Пулково уже приблизился к пределу своей пропускной способности. Поток туристов тем временем не уменьшается — гостей в Северную столицу приезжает все больше.

При получении федерального финансирования работы по расширению петербургского метрополитена могут идти быстрее, отметил градоначальник. Городские власти посчитали, что расширение Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта и Экспофорума может привлечь около 1,5 триллиона рублей внебюджетных средств.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше