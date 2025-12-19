Беглов назвал способ быстрее продлить метро к Пулково в Петербурге

Также нужно развивать южную часть Петербурга. В Пушкинском районе идет строительство двух Технологических долин, а Пулково уже приблизился к пределу своей пропускной способности. Поток туристов тем временем не уменьшается — гостей в Северную столицу приезжает все больше.