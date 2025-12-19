В России предложили ужесточить правила трудоустройства мигрантов

В России могут ужесточить правила трудоустройства мигрантов на предприятия. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель партии СРЗП Сергей Миронов, который вместе со своим коллегой Федотом Тумусовым выступил автором проекта.
Они внесли на рассмотрение ГД инициативу для решения проблемы массового привлечения на работу нелегальных мигрантов в компании, которыми на территории РФ владеют иностранные граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями.
— Статус ИП, тесная связь со своей страной и кланами открывают им большие возможности для привлечения нелегальной рабочей силы. Законопроект ставит заслон этой лазейке, — отметил Миронов.
В документе говорится, что иностранец может стать работодателем только при соблюдении двух условий: его статусу ИП должно быть не меньше трех лет и в течение этого времени он не нарушал налоговое, трудовое и прочее законодательство, сообщает 360.ru.
Ранее группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким выдвинула инициативу дать регионам право самим определять численность трудовых мигрантов, вплоть до полного их запрета.
Кабул обсуждает с российскими властями привлечение афганских трудовых мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства, 28 ноября рассказал посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан. По его словам, афганская сторона недавно говорила на эту тему с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Посол уточнил, что речь идет о рабочих для сельхозсферы.