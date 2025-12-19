В Ростовской области водитель БМВ погиб после аварии с фурой

В Ростовской области на трассе «Азов-Староминская» водитель БМВ погиб после столкновения с фурой. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу там, где это запрещено. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
— В результате ДТП водитель автомобиля БМВ погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля Ивека с полученными травмами доставлен в больницу, — говорится в сообщении.
Авария произошла в днем в четверг, 18 декабря, на 74 километре автодороги «Азов-Староминская». За рулем БМВ был 35-летний водитель. Он столкнулся со встречным грузовиком Ивека в составе автопоезда с полуприцепом Тонар, которым управлял 48-летний водитель.
После удара БМВ загорелся. Грузовик по инерции продолжил движение и врезался в барьерное ограждение.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают обстоятельства ДТП.
