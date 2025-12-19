В Крыму организуют более 50 бесплатных новогодних экскурсий

Министерство курортов и туризма Республики Крым и туристическая отрасль региона организуют более 50 бесплатных новогодних экскурсий в рамках акции «Новый год в Крыму как дома!». Участники смогут посетить Ялту, Симферополь, Феодосию, Алушту и Евпаторию.
Участие в экскурсиях будет бесплатным. Первые из них пройдут 22 декабря, а завершатся 8 января. Расписание экскурсий доступно на сайте спецпроекта в разделе Туристического портала Крыма.
Экскурсионная программа будет насыщенной. Экскурсанты узнают легенды старинных дач Симеиза, смогут найти знаменитых пчелок в Симферополе и взглянуть на уникальные архивные документы. Отдельные маршруты будут посвящены местам, связанным с пребыванием Антона Чехова и императрицы Екатерины II в Крыму.