В Крыму организуют более 50 бесплатных новогодних экскурсий

Министерство курортов и туризма Республики Крым и туристическая отрасль региона организуют более 50 бесплатных новогодних экскурсий в рамках акции «Новый год в Крыму как дома!». Участники смогут посетить Ялту, Симферополь, Феодосию, Алушту и Евпаторию.