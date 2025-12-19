Премьер Бельгии Вевер пошутил, что ему нужно на дачу в Санкт-Петербург

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пошутил на саммите Евросоюза о том, что ему нужно поехать на дачу в Санкт-Петербург.
— Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — (французский актер Жерар — прим. «ВМ») Депардье, а через дорогу — (бывший президент Сирии Башар — прим. «ВМ») Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром… Напишите об этом, — цитирует бельгийского политика РИА Новости.
В ходе того же саммита Барт де Вевер заявил, что Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее замороженные активы.
Ранее министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в конечном итоге замороженные активы РФ будут использованы для поддержки Украины. Он также подтвердил «непоколебимую поддержку» Киеву, но подчеркнул, что Бельгия обеспокоена правовыми и финансовыми рисками, связанными с предложениями Еврокомиссии по изъятию средств.
Сам Барт де Вевер в свою очередь назвал воровством предложение ЕК. Против инициативы также выступили Венгрия, Европейский центральный банк и депозитарный агент Euroclear.