РОСНАНО подало в суд на самарского бизнесмена Владимира Аветисяна

Акционерное общество РОСНАНО подало в суд на самарского предпринимателя Владимира Аветисяна, а также на ряд топ-менеджеров, в том числе на бывшего руководителя Анатолия Чубайса. Дело рассматривает арбитражный суд Москвы.
Судя по данным картотеке арбитражных дел, РОСНАНО требует взыскать с ответчиков, среди которых значатся 13 человек, убытки в сумме 11,8 миллиардов рублей.
Исковое заявление было принято в работу 12 декабря. 1 апреля 2026 года в Москве пройдет собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание. Ответчикам предстоит подготовить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление.
Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.Читать дальше