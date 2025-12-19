Дешевая елка — повод задуматься: обращение полиции к казахстанцам

не покупайте товары у неизвестных, недавно созданных страниц;не вносите полную предоплату (особенно на личную банковскую карту);тщательно проверяйте отзывы, публикации и дату регистрации продавца;уточняйте наличие реального адреса и контактного номера;не доверяйте слишком низким ценам и предложениям, которые вас торопят;при возникновении сомнений лучше отказаться от покупки.