Дешевая елка — повод задуматься: обращение полиции к казахстанцам

Например, полиция области Абай 19 декабря рассказала о том, что в социальных сетях все чаще появляются объявления «продаем елки», «низкая цена», «последний экземпляр».
«К сожалению, далеко не все из них заслуживают доверия. Мошенники размещают красивые фотографии, предлагают цену ниже рыночной и просят внести предоплату. После перевода денег страница исчезает, связь с продавцом обрывается», — сообщили в полиции.
Департамент полиции (ДП) области Абай предупреждает:
не покупайте товары у неизвестных, недавно созданных страниц;не вносите полную предоплату (особенно на личную банковскую карту);тщательно проверяйте отзывы, публикации и дату регистрации продавца;уточняйте наличие реального адреса и контактного номера;не доверяйте слишком низким ценам и предложениям, которые вас торопят;при возникновении сомнений лучше отказаться от покупки.
«Помните: мошенники пользуются предпраздничной суетой, чтобы войти в доверие к людям. Осторожность — ваша самая надежная защита!» — обратились в полиции.
18 декабря 2025 года в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев об опасности рассылок с «новогодними поздравлениями».