Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дружная семья»: Макпал Исабекова рассказала о самых заветных мечтах

Казахстанская певица Макпал Исабекова в Instagram открыла рубрику «Вопрос-Ответ». Так, поклонников ее творчества интересовали особенности диеты, музыкальные планы и мечты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Исполнительница хита «Сладкий ноябрь» решила высказаться по полной.

Как оказалось, артистка мечтает о мире во всем мире, выспаться и о популярном бургере из McDonald’s.

Еще Исабекова не прочь сходить в хорошую баню и обзавестись новым iPhone.

«Съездить в горы (желательно с ночевкой), о Мальдивах, большой и дружной семье (чтобы у моих детей были еще братья и сестры), о густых здоровых волосах, о золотом браслете с россыпью бриллиантов, сходить в кино (я там год не была)».Макпал Исабекова.

В завершение певица уточнила: главное, чтобы все люди были счастливы и любили друг друга.

Ранее мы рассказывали, что фото бизнесмена Турсена Алагузова с моделью стало поводом для шуток в Казнете.