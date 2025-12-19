«Дружная семья»: Макпал Исабекова рассказала о самых заветных мечтах

Исполнительница хита «Сладкий ноябрь» решила высказаться по полной.
Как оказалось, артистка мечтает о мире во всем мире, выспаться и о популярном бургере из McDonald’s.
Еще Исабекова не прочь сходить в хорошую баню и обзавестись новым iPhone.
«Съездить в горы (желательно с ночевкой), о Мальдивах, большой и дружной семье (чтобы у моих детей были еще братья и сестры), о густых здоровых волосах, о золотом браслете с россыпью бриллиантов, сходить в кино (я там год не была)».Макпал Исабекова.
В завершение певица уточнила: главное, чтобы все люди были счастливы и любили друг друга.
