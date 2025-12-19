Почти 2 тысячи фур стоит на границе Беларуси с ЕС

Очереди из фур есть на двух направлениях — польском и литовском. Больше всего грузового транспорта сейчас находится в пунктах пропуска на границе с Польшей. Так, в ПП «Козловичи» в настоящее время насчитывается 1250 большегрузов, а в «Берестовице» — 158.
На белорусско-литовской границе ситуация сложилась следующим образом: в пункте пропуска «Каменный Лог» в очередях стоят 320 грузовых автомобилей, а в «Беняконях» 240 фур ожидают выезда на территорию Литвы.
Что касается очередей из легкового транспорта, то они не такие большие. В пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей стоят 120 легковых автомобилей и 25 пассажирских автобусов, а в ПП «Каменный Лог» на литовском направлении насчитывается всего 20 легковушек.
На границе Беларуси с Латвией очередей из грузового и легкового транспорта нет.