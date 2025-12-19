Почти 2 тысячи фур стоит на границе Беларуси с ЕС

Очереди из фур есть на двух направлениях — польском и литовском. Больше всего грузового транспорта сейчас находится в пунктах пропуска на границе с Польшей. Так, в ПП «Козловичи» в настоящее время насчитывается 1250 большегрузов, а в «Берестовице» — 158.