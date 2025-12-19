Как работает схема обнала через потребительские кредиты в Казахстане

Но существует еще признак 5 — это товары, в отношении которых не выбран признак 1, 2, 3 или 4, и вот для их оприходования не требуется внесение в вышеперечисленные информационные системы и виртуальные модули. Что это за товары — неважно. Проблема, если угодно, в системной уязвимости. Дело в том, что признак 5 можно поставить для любого товара, даже если на самом деле он должен быть отнесен к товарам с признаком 1, 2, 3 или 4.