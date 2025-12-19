Ричмонд
Как казахстанцев готовят к профессии ETL-разработчика. Бесплатно

В Казахстане продолжается набор на обучение IT-специалистов в рамках государственной программы Tech Orda, сообщает El.kz.

Одним из направлений, доступных для начинающих, стал курс по подготовке ETL-разработчиков. Обучение ориентировано на тех, кто только начинает путь в IT и хочет получить практическую профессию, связанную с обработкой и трансформацией данных.

Речь идёт о специалистах, которые настраивают процессы извлечения, преобразования и загрузки данных в аналитические системы. Такие разработчики востребованы в компаниях, работающих с большими массивами информации — от банков и телеком-операторов до e-commerce и государственных систем.

Чему обучают на курсе.

Программа обучения рассчитана на начинающих и не предполагает вступительных экзаменов. Курс длится 26 недель и включает 104 академических часа. Занятия проходят в гибридном формате, совмещая онлайн и оффлайн-уроки, что позволяет обучаться без полного отрыва от работы или учёбы.

Основной упор сделан на практику. Студенты осваивают работу с SQL, включая базовые и аналитические запросы, учатся управлять моделью данных в хранилищах и знакомятся с промышленным ETL-инструментом Informatica PowerCenter. По завершении обучения выпускники получают квалификацию Junior ETL-разработчика.

Формат занятий предполагает либо два урока в неделю по полтора часа, либо один более продолжительный урок, что делает график относительно гибким.

Стоимость обучения и гарантийный взнос.

Полная стоимость курса составляет 400 тысяч тенге. Обучение финансируется в рамках программы Tech Orda, которая субсидирует подготовку IT-кадров в частных школах Казахстана.

Для онлайн и гибридных форматов программа покрывает до 400 тысяч тенге, что позволяет пройти обучение без дополнительных затрат. При этом предусмотрен гарантийный взнос в размере 50 тысяч тенге. Эти средства возвращаются студенту после завершения обучения и успешной сдачи финального теста.

Такой механизм используется как фильтр от случайных заявок и стимулирует слушателей довести обучение до конца.

Кто может подать заявку.

Участие в программе доступно гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет. Требования к предыдущему опыту в IT отсутствуют, однако кандидатам рекомендуют внимательно изучать условия конкретного курса и школы перед подачей заявки.

Приём и обработка заявок осуществляется через витрину IT-школ на портале Astana Hub. Кандидат может подать до пяти заявок разным участникам программы, но пройти обучение можно только один раз, за исключением случаев последовательных курсов у одного провайдера.

Сколько длится обучение и есть ли обязательства.

Обучение по квоте Tech Orda длится от шести месяцев и дольше, в зависимости от выбранного направления. После завершения курса выпускники не обязаны отрабатывать в конкретной компании — программа не предусматривает встречных обязательств со стороны государства.

Условия досрочного прекращения обучения и возможные штрафы зависят от конкретной школы и фиксируются в договоре. Поэтому будущим студентам рекомендуют заранее уточнять все детали до начала занятий.

Почему направление ETL остаётся востребованным.

Спрос на специалистов по данным в Казахстане растёт вместе с цифровизацией бизнеса и государства. Компании всё чаще нуждаются не просто в разработчиках, а в людях, способных выстраивать стабильные потоки данных для аналитики и принятия решений.

ETL-разработчик — это не «модная» профессия, а прикладная техническая роль, которая редко бывает на слуху, но стабильно присутствует в вакансиях крупных компаний. Именно поэтому такие курсы ориентированы на практику и реальные инструменты, а не на абстрактную теорию.

Ранее мы рассказывали, как новый подход в IT позволяет ловить ошибки быстрее и дешевле.